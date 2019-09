Mano freia empolgação por jovem colombiano: “Série A é outro nível”

Mano Menezes fez questão de frear a empolgação da torcida por Ivan Angulo. O jovem colombiano foi contratado pelo Palmeiras para reforçar o time sub-20, porém, precisou de pouco tempo para dividir sua rotina nas categorias de base com alguns treinos no profissional, fato que gerou expectativa por parte da torcida para vê-lo em campo.

“O futebol profissional de Série A do Brasileiro é outro nível, estão os melhores do País, é um campeonato muito duro. Vamos tomar as decisões sempre respeitando isso. Se tem capacidade, talento e comprometimento, vai ganhar espaço, mas sempre com calma, com conhecimento para fazer as coisas no seu devido tempo, para não cometer um retrocesso”, afirmou Mano Menezes.

Nesta semana, Angulo não se reapresentou com o restante do elenco por conta de um problema familiar. Como o treinador do Palmeiras prioriza o dia a dia de trabalho para dar oportunidade aos atletas que não são titulares, o jovem colombiano não deve ser acionado contra o Fortaleza.

“Temos pouco tempo de observação, temos que tomar um pouco de cuidado, porque da noite para o dia alguém passa a ser alguma coisa que ainda não foi, e não sei de onde tiram isso. Isso cria problemas para o treinador que são desnecessários”, completou, se referindo à importância que o jovem colombiano vem ganhando mesmo sem ter feito qualquer partida pelo profissional.

Sem Dudu, suspenso, Mano Menezes poderia contar com Ivan Angulo neste domingo, contra o Fortaleza, fora de casa, entretanto, Zé Rafael e Carlos Eduardo são os favoritos para a vaga do camisa 7 alviverde.