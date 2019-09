Mano fala em recuperar referência e quer ‘Lucas Lima do Santos’

Apagado no final da passagem de Luiz Felipe Scolari, Lucas Lima vem recebendo chances de Mano Menezes. Após utilizar o meia na goleada sobre o CSA, aplicada na quinta-feira, o novo treinador falou sobre o desejo de vê-lo reeditar o futebol exibido no Santos.

“O que busco recuperar quando chego para um trabalho é a referência que, às vezes, determinados jogadores perdem de si mesmos com o tempo. Fui buscar a característica do Lucas Lima do Santos, que enfrentei várias vezes e tive muitas dificuldades”, lembrou Mano Menezes.

Lucas Lima brilhou com a camisa do time praiano, a ponto de ser convocado para defender a Seleção Brasileira. Jogando como meia articulador, conquistou as edições de 2015 e 2016 do Campeonato Paulista e chegou a ser cotado para defender grandes times da Europa.

“É um jogador que gosta da bola, do jogo de aproximação mais curto. É a característica dele. Então, a conversa é no sentido de recuperar a referência, porque, às vezes, pedem para jogar de outra forma. Estamos tentando recuperar a condição do Lucas Lima que fez o Palmeiras contratá-lo”, disse Mano Menezes.

Colocado no lugar de Gustavo Scarpa durante o segundo tempo, Lucas Lima fez uma boa exibição diante do frágil CSA e cruzou para o segundo gol de Luiz Adriano. Na saída do gramado, o meia falou sobre o recomeço desde a chegada de Mano Menezes.

Com 45 pontos ganhos, três a menos do que o Flamengo, o Palmeiras permanece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 22ª rodada, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Internacional às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio.