Mano explica por que o Flamengo é o líder isolado do Brasileirão

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda tenta superar a diferença de oito pontos para o Flamengo em busca do título nacional. Em participação no programa Bem Amigos do Sportv, o técnico do Alviverde Mano Menezes explicou porque está tão difícil parar a equipe carioca.

“É claro que existem particularidades, mas o futebol não esconde as coisas muito tempo. Todo mundo já tem uma noção muito clara do que o Flamengo faz. A diferença é a maneira com que o Flamengo faz. A grande execução”, contou Mano.

“Porque hoje você não vai para o jogo com o Flamengo e diz ‘o Flamengo joga assim’; ele joga em vários sistemas dentro do jogo, vária mais, tem mais versatilidade, isso gera muita dificuldade em encaixar a marcação”, explicou.

O Flamengo mantém a ponta do campeonato com 71 pontos, recorde histórico da era de pontos corridos do Brasileirão na 30ª rodada, contra 63 do Verdão. Os cariocas também tem o melhor ataque disparado, com 64 gols marcados, contra 48 dos paulistas. As equipes se enfrentam no Allianz Parque pela 36ª rodada.

“Claro que está muito difícil marcar o Flamengo. Todo mundo já tentou, de maneiras diferentes, e ninguém está conseguindo, poucos times estão conseguindo marcar. Por exemplo, o Athletico-PR marcou relativamente bem. O São Paulo marcou bem”, concluiu Mano.

