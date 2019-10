Mano valoriza reação após primeira derrota e vê Fla fora da curva

O técnico Mano Menezes se recuperou da primeira derrota pelo Palmeiras com sua sexta vitória. No Pacaembu, sede do triunfo sobre o Botafogo, alcançado na noite de sábado, o comandante valorizou a reabilitação e citou de forma elogiosa o Flamengo, concorrente na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Com 50 pontos, cinco a menos que o time rubro-negro, o Palmeiras dorme no segundo lugar do torneio nacional. O Santos, que tem 47 pontos e as mesmas 14 vitórias do rival alviverde, ainda encara o Internacional às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Beira-Rio.

“O líder está fora da curva, fazendo algo diferente dos outros. Precisamos ter maturidade nessa hora”, declarou Mano Menezes. “Penso que só é possível esperar o líder tropeçar se fizemos a nossa parte. Na quarta, não fizemos e a diferença aumentou. Agora, pode se manter ou diminuir”, acrescentou.

Na última quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi dominado pelo Santos e perdeu por 2 a 0. Derrotado pela primeira vez em seu oitavo jogo pelo clube alviverde, Mano Menezes estava preocupado com o comportamento da equipe no compromisso seguinte.

“Jogamos nove jogos: vencemos seis, empatamos dois e perdemos um. Você não pode dizer que o time não está performando em temos de resultado. Voltar a ganhar depois da primeira derrota foi fundamental. A partir disso, contra a Chapecoense, vamos mais confiantes”, disse o treinador.

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde encara a Chapecoense às 21 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. Felipe Melo e Willian, suspensos contra o Botafogo, voltam do gancho. Já Weverton e Gustavo Gomez devem retornar das respectivas seleções.