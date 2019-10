Mano analisa seu trabalho no Palmeiras e cita pontos a serem melhorados

Mano Menezes chegou ao Palmeiras há um mês e meio e já colhe bons resultados. Apesar de ter visto o Flamengo disparar na liderança, o técnico tem um aproveitamento de mais 72% dos pontos disputados no comando do Verdão. No entanto, o treinador evita fazer uma avaliação profunda de seu trabalho no clube, já que houve pouco tempo para criar parâmetros de análise mais consistentes.

Na entrevista concedida nesta sexta-feira, Mano ainda falou sobre as características do modelo de jogo que ainda quer implementar e ajustar no Alviverde.

“Não acho correto fazer uma análise de um trabalho em menos de dois meses, é muito pouco. Mesmo que o aproveitamento esteja bom, a amostragem é pequena. Quero que a equipe aproveite o bom posicionamento para construir com mais qualidade um jogo ofensivo”, afirmou Mano.

“É uma transformação no jeito de jogar. A equipe antes era ofensiva no seu jeito, tinha o segundo melhor ataque da competição. O que queremos é que seja ofensiva nessa nova maneira, com mais posse e ser paciente. Precisa ter um melhor manejo de bola e, às vezes, de um ataque posicional mais elaborado”, completou.

Para atingir o objetivo de ter uma equipe mais propositiva, Mano explica que realiza trabalhos específicos nos treinamentos para desenvolver as habilidades coletivas do time.

“O mais importante é fazer bons jogos. A produção contra o Athletico Paranaense foi boa, mas podemos melhorar a terminação de jogadas. Ontem trabalhamos melhor a construção de jogadas, para ter uma coordenação melhor entre os jogadores, para sermos mais precisos e conseguirmos resultados importantes”, finalizou.

No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos somados, dez a menos do que o líder Flamengo. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Avaí, às 18h, na Ressacada, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.