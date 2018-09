Lucas Lima revela sondagens e sonho com Europa, mas garante foco no Palmeiras

Lucas Lima é outro jogador no Palmeiras desde a pausa para a Copa do Mundo. Antes questionado pela torcida, o meia só acumula boas atuações após o Mundial, e a melhora em campo só aconteceu pelo desejo do atleta em permanecer no Maior Campeão do Brasil. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, o meia titubeou no início, mas depois revelou sondagens de clubes da Europa e China neste meio de temporada.

“Meu foco é aqui, ser campeão e fazer história no Palmeiras. O futebol é muito dinâmico, nunca se sabe o que vai acontecer, mas hoje eu quero ser feliz aqui. Tive até algumas sondagens no meio do ano, mas nem vem ao caso porque minha cabeça está 100% aqui”, disse o camisa 20, antes de especificar as investidas estrangeiras.

“Veio da Europa, da China também, que vem sempre forte. Foram mais nesses dois meios. Eu poderia ter ido para a Europa no final do ano (passado), mas escolhi vir para o Palmeiras, porque a estrutura que o clube proporciona, nem os clubes da Europa têm”, completou.

Curiosamente, as sondagens aconteceram antes da atual melhor fase de Lucas Lima no Verdão. Em 11 jogos após a Copa do Mundo, o meia anotou quatro gols (contra apenas um nas outras 35 partidas). Diante do Botafogo, inclusive, o camisa 20 deixou o banco de reservas para marcar os dois lindos tentos que garantiram a vitória palestrina. O bom desempenho pode leva-lo a seus sonhos.

“Se você for campeão no Palmeiras, muitas portas podem se abrir. Eu tenho o sonho de voltar para a Seleção ainda, de ir para a Europa também, por que não? Independentemente da idade o sonho sempre fica ali, mas tudo passa por dentro de campo, por ser campeão, mostrar serviço em todos os jogos. Depois da Copa esse é o meu objetivo, que tenho traçado na minha cabeça, e permaneço aqui e vou lutar até o final com meus companheiros”.

“Eu saí livre do Santos, então poderia ir para qualquer lugar. Poderia ir para a Europa, China, ganhar bastante dinheiro. Mas o desafio de vir para cá, a grandeza do clube, a estrutura também, tudo isso, contando com o que o Palmeiras pode me proporcionar também (fez eu vir para cá)”, finalizou.

Com Lucas Lima de titular, o Palmeiras encara o Bahia na Arena Fonte Nova, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia briga para estar entre os titulares que irão encarar o Colo-Colo na quarta-feira, no Chile, pela quartas de final da Copa Libertadores.

