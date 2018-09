Lucas Lima diz que vitória ficou barata para o rival: “Massacramos”

O Palmeiras venceu o Derby deste domingo contra o Corinthians por 1 a 0, com gol anotado por Deyverson, mas poderia ter aplicado um placar mais elástico. Superior nos 90 minutos, o Verdão teve um pênalti não marcado a seu favor e ainda acertou uma bola na trave em jogada espetacular de Dudu.

“Na minha opinião ficou barato, sim. Nós criamos, tivemos bola na trave, um pênalti para nós. Mas mesmo sem fazer o gol cedo, a gente teve tranquilidade, não abrimos o jogo para eles em nenhum momento. Sabíamos que o gol ia sair a qualquer minuto e agora é comemorar a vitória”, afirmou Lucas Lima.

Felipão colocou a maior parte de sua “equipe B” neste domingo. Dos considerados ‘titulares’, apenas Weverton, Felipe Melo e Dudu começaram jogando, tudo por conta da sequência de jogos do Palestra, único clube brasileiro vivo em três competições.

“É um jogo que mostra a força do nosso grupo, principalmente pela sequência que vemos tendo. Respeitamos a equipe deles, mas dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, o dever era massacrar e conseguimos fazer isso”, completou.

O Verdão agora volta suas atenções para o duelo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto com a Raposa é válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com