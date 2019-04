Luan vê Palmeiras com boas atuações e pede atenção com o Junior

Eliminado do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta suas atenções para a Libertadores da América. Nesta quarta, confronto decisivo diante do Junior Barranquilla em casa. A vitória deixa o time mais próximo das oitavas de final do torneio continental e espanta uma possível má fase depois da queda no estadual.

Como vem acontecendo desde 2015, o Verdão vem fazendo grandes investimentos em seu elenco. Neste ano não foi diferente, com direito a chegada de Ricardo Goulart, que estava no futebol chinês. Mesmo com o plantel poderoso, as atuações são abaixo do esperado.

O zagueiro Luan, em coletiva na última terça, na Academia de Futebol comentou sobre o desempenho do Palmeiras em 2019. Para o defensor, o time teve boas atuações neste ano, apesar de alguns resultados ruins. “A gente vem oscilando um pouco. Fizemos bons jogos, contra o Junior lá, fizemos um gol no começo. Novorizontino em casa foi um bom jogo. Tivemos domínio total no domingo, mas não conseguimos ganhar”, afirmou o jogador.

Último colocado do Grupo F, o Junior Barranquilla vem decepcionando na atual edição da Libertadores. Contudo, o defensor pediu atenção com o time colombiano, que não tem mais nada a perder e irá se atirar em busca de uma vitória no Allianz Parque.

“Eles vão entrar com vontade de querer ganhar do Palmeiras e seguir vivo na competição. Sabemos que eles gostam de um futebol jogado, posse de bola. Vamos conversar hoje para montar uma boa estratégia amanhã”, emendou o zagueiro.

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Caso vença, o time de Felipão já eliminará os colombianos e poderá encaminhar a vaga.

