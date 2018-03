Jailson após vitória: “Destaque é quem faz gol. Só fico feliz em ajudar”

Muitas defesas e poucas palavras. Esse é o goleiro Jailson do Palmeiras. E não foi diferente neste sábado, após mais uma bela atuação com a camisa do Verdão, que bateu o Santos por 1 a 0 pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, no Pacaembu.

“Para mim, o destaque é quem faz o gol. Eu só fico feliz em poder ajudar”, disse rapidamente o goleiro em uma das respostas. “Estou aqui para contribuir com o Palmeiras. Quando a gente fica fora, fica torcendo pela equipe. Estamos de parabéns. Vamos descansar porque nada está decidido, disse o camisa 42.

Maior destaque para a maioria dos outros presentes no estádio municipal, Jailson só esteve em campo graças a um efeito suspensivo concedido ao goleiro. Ele ainda será novamente julgado e tem mais uma partida a cumprir de sua suspensão, mas não deve ser problema até uma eventual final.

“O efeito suspensivo ajudou bastante. Não adianta nada se eu treinar e não puder ajudar”, afirmou o goleiro, que fez ao menos cinco defesas complicadíssimas ao longo da partida. “É como o professor Roger sempre fala, tem que fazer um milagre por jogo (risos)”.

A volta da partida semifinal contra o Santos acontece na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), também no Pacaembu. Desta vez, porém, a torcida alviverde será a única no estádio municipal e poderá deixar o campo classificada à final até em caso de empate.

