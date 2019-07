Irônico, Felipão responde sobre marcas negativas: “Vejo com bons olhos”

O Palmeiras não vence há cinco jogos e não conseguiu uma virada sequer nesta terceira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo clube, o que o treinador “vê com bons olhos”. Questionado sobre as estatísticas negativas que marcam a atual fase alviverde, o técnico foi irônico.

“Vejo com bons olhos. Com tudo negativo, fomos campeões ano passado. Imagine se tivesse algo positivo. Se for tudo negativo e formos campeões de novo, ótimo”, afirmou.

O Alviverde não ficava cinco jogos sem conseguir uma vitória desde fevereiro de 2016, quando Marcelo Oliveira amargou uma série de resultados negativos e acabou demitido no mês seguinte.

Para ser campeão novamente, como disse Felipão, será necessário recuperar a liderança no Campeonato Brasileiro ou avançar na Copa Libertadores. Na pausa para a Copa América, o Verdão ostentava três pontos de vantagem e liderava o torneio nacional. Agora, é o segundo colocado, dois atrás do Santos e com o Flamengo na cola.

Recordes positivos, como os 33 jogos sem perder no Brasileirão, e os 11 jogos seguidos sem sofrer gols no Allianz Parque também caíram. Nesta terça-feira, o Palmeiras pode até chegar ao sexto jogo consecutivo sem vitória e ainda assim avançar às quartas de final da Copa Libertadores (em caso de empate sem gols ou por 1 a 1). A bola rola contra o Godoy Cruz a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com