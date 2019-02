Há dois jogos sem ganhar, Palmeiras pega Ituano para quebrar jejum

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela abertura da nona rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Ituano, no Allianz Parque. Diante do time do interior, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari tenta reencontrar a vitória.

Após passar pelo Bragantino (2 x 0), o Palmeiras nem sequer marcou gols nos dois últimos compromissos pelo torneio estadual, contra Ferroviária (0 x 0) e Santos (0 x 0). Ainda assim, o time alviverde lidera o Grupo B do Paulista com 15 pontos ganhos.

O zagueiro Luan e o meia Gustavo Scarpa, em recuperação de lesão, são desfalques certos para o confronto com o Ituano. Assim como o atacante Deyverson, ainda suspenso. O volante Moisés, que tomou uma pancada na perna direita contra o Santos, também deve ficar fora.

“A gente vem de um empate difícil contra o Santos. Claro que queríamos a vitória e criamos para isso, mas, infelizmente, ela não veio. Agora, é seguir trabalhando, esquecer essa partida e já focar no Ituano para voltarmos a vencer na competição”, disse o volante Thiago Santos.

O Ituano, sob o comando do técnico Vinícius Bergantin, vem fazendo uma campanha consistente no Campeonato Paulista e está envolvido na briga por uma vaga na próxima fase. Com 11 pontos, um a mais do que o São Paulo, a equipe ocupa o segundo posto do Grupo D.

Com pouco tempo para treinar após empatar com a Ponte Preta (1 x 1), Bergantin tende a manter a base para encarar o Palmeiras. A única alteração na equipe titular do Ituano para o jogo no Allianz Parque deve ser a volta do lateral esquerdo Peri, livre de suspensão, no lugar de Salomão.

“É claro que a gente sabe que o Palmeiras tem uma excelente equipe e será um jogo complicadíssimo, mas temos nossos objetivos. Faremos de tudo para somar ponto e continuar em busca da classificação”, declarou o meia-atacante Morato, vice-artilheiro do Paulista.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ITUANO

Data: 27 de fevereiro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabricio Porfirio de Moura

PALMEIRAS: Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

ITUANO: Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Corrêa, Baralhas e Marcos Serrato; Martinelli, Morato e Gui Mendes

Técnico: Vinícius Bergantin