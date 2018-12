Há 20 anos, Palmeiras ganhou Mercosul em prévia da Libertadores

A temporada de 1998 foi longa para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Há exatos 20 anos, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o time alviverde superou o Cruzeiro no dia 29 de dezembro e conquistou o título da primeira edição da Copa Mercosul.

Algoz do mesmo Cruzeiro na final da Copa do Brasil, o Palmeiras já estava classificado à edição de 1999 da Libertadores, sonho do clube na época. Assim, a equipe treinada por Felipão teve a oportunidade de usar a Mercosul como laboratório para o desafio do ano seguinte.

Na primeira fase, o Palmeiras alcançou 100% de aproveitamento contra os tradicionais Nacional, Independiente e Universidad de Chile – o time uruguaio acabou goleado por 5 a 0 em pleno Centenário. Após eliminar Boca Juniors nas quartas e Olímpia na semifinal, o time brasileiro garantiu presença na decisão invicto.

A Copa Mercosul de 1998 foi decidida em uma série de três partidas. Derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro no Mineirão, o Palmeiras venceu por 3 a 1 o segundo jogo, disputado no Palestra Itália. Há 20 anos, no mesmo estádio, contou com gol de Arce para ganhar por 1 a 0 e assegurar a taça.

“Verdão fecha 1998 campeão”, manchetou o jornal A Gazeta Esportiva na edição de 30 de dezembro. “Um título que teve ainda sabor de vingança, já que foi justamente sobre o rival Cruzeiro, responsável pela eliminação do time no Brasileiro”, informou o periódico.

O título, evidentemente, deixou Felipão confortável. “Pela primeira vez, me sinto bem no final do ano. Normalmente, termino a temporada mais gordo, mais pesado. Estou numa fase boa da minha vida”, disse o técnico, que dedicou a conquista à esposa Olga, com quem completou 25 anos de casamento justamente no dia da final.

O lateral direito Arce, por sua vez, já pensava na Copa Libertadores de 1999. “A Mercosul foi importante, porque jogamos em outros países, enfrentamos a catimba e vimos o modo de apitar dos juízes sul-americanos, que deixam o jogo correr mais do que os brasileiros”, afirmou.

No ano seguinte, com o elenco já calejado e mais experiente, o Palmeiras conquistou a sonhada Copa Libertadores. O time alviverde ainda alcançou as finais das edições de 1999 e 2000 da Mercosul, mas acabou derrotado por Flamengo e Vasco, respectivamente.