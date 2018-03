Guerra e Luan podem receber chance no Palmeiras nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, o Palmeiras recebe o São Caetano no estádio Palestra Itália. Já com a classificação assegurada para a próxima fase e apresentando os desgastes de um longa sequência de jogos, sendo o último deles após uma longa viagem para a Colômbia pela Libertadores, o técnico Roger Machado deve trazer algumas alterações na equipe para o duelo contra o Azulão.

Dentre as novidades, um dos nomes que aparece com boas chances de receber uma nova oportunidade é o de Guerra. O jogador venezuelano é meia de origem, porém o comandante alviverde não descarta testá-lo atuando como um falso nove, dando maior mobilidade ao time.

“Estamos trabalhando independente de quem vai jogar. Estamos todos disponíveis para a comissão técnica e eles decidem. O grupo está trabalhando forte e assim todos estão com uma confiança alta”, avaliou o camisa 18.

Outro atleta que viva a expectativa de receber uma chance nesta segunda é Luan. O zagueiro contratado no ano passado não deixou uma imagem positiva com a torcida em suas primeiras partidas e ainda não entrou em campo em 2018. Com Antônio Carlos pendurado, o defensor deve receber uma chance para demonstrar o seu futebol e provar a força do elenco alviverde.

“Quem tá de fora tem que aproveitar a oportunidade e mostrar a força do nosso elenco. Esperamos um bom jogo nesta segunda independente de quem jogue. É um time forte, precisamos mostras tudo o que o Roger tem treinado com a gente durante a semana para fazer um bom jogo”, avaliou.

Com 20 pontos somados, o Verdão lidera o Grupo C da competição e já possui vaga assegurada para a próxima fase do Campeonato Paulista. No entanto, o clube ainda deseja confirmar a primeira colocação geral na classificação, o que garante ao Palmeiras a chance de decidir os confrontos de mata-mata em casa. Atualmente, a equipe apresenta dois pontos a mais que o Santos, que já jogou na rodada.