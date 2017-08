Guerra deseja sorte a Rueda no Fla e avisa: “Torcida não é fácil”

O técnico Reinaldo Rueda e Alejandro Guerra construíram uma parceria de sucesso pelo Atlético Nacional rumo ao título da Copa Libertadores 2016. Contratado pelo Palmeiras no começo da temporada, o meia venezuelano foi diplomático ao comentar a recente chegada do ex-treinador ao Flamengo.

“Tomara que Rueda encaixe rápido, porque o Campeonato (Brasileiro) já está na metade, e eles (Flamengo) estão na Sul-Americana e na Copa do Brasil também. Precisa encaixar rápido”, afirmou Guerra sobre o sucessor de Zé Ricardo no time rubro-negro.

A despeito do alto investimento, o Palmeiras caiu na semifinal do Campeonato Paulista e parou nas quartas da Copa do Brasil antes de ficar nas oitavas da Libertadores. Com o time alviverde a uma distância significativa do Corinthians no Brasileiro, Guerra já conheceu o alto nível de cobrança dos torcedores locais.

“A torcida aqui é muito difícil, porque eles te apoiam muito, mas se você falha uma vez já te crucificam. Desejo que ele tenha muito êxito, porque é uma pessoa muito inteligente. Tem um preparador físico que ajuda muito. Tomara que possam fazer as coisas bem, menos contra a gente”, disse o meia, rindo.

No Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo são rivais na disputa por um lugar dentro de zona de classificação à Copa Libertadores 2018. Com 33 pontos ganhos, o time alviverde ocupa a quarta posição. Já os rubro-negros, com 29 pontos, surgem no sétimo posto.

Pela 21ª rodada do torneio nacional, os dois clubes jogarão dentro de casa. Às 19 horas (de Brasília) de sábado, na Ilha do Urubu, o Flamengo enfrenta o frágil Atlético-GO, lanterna do Brasileiro. Já o Palmeiras pega a Chapecoense às 19 horas de domingo, no Palestra Itália.