Grato a Cuca, Valentim parabeniza atletas e pensa jogo a jogo

Em sua quinta passagem como técnico interino do Palmeiras, Alberto Valentim comandou o time na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, alcançada neste domingo. Satisfeito com a performance do time no Estádio Olímpico, ele parabenizou os atletas, agradeceu ao antecessor Cuca e falou com cuidado sobre a própria situação.

“Tivemos muito pouco tempo para treinar e arrumar algumas coisas, mas os jogadores estão de parabéns, porque, mesmo assim, com muita conversa, conseguimos fazer algumas coisas que vamos procurar manter nessa reta final do campeonato”, disse Valentim.

Após a saída de Cuca, confirmada na última sexta-feira, o técnico Mano Menezes é o favorito para comandar o Palmeiras. Questionado se tem a ambição de acabar efetivado no cargo para a próxima temporada, Alberto Valentim foi cauteloso, em sintonia com discurso do presidente Maurício Galiotte.

“Minha situação como técnico é que tem jogo contra a Ponte Preta. Sempre que fui interino, me comportei dessa forma. Não só eu, mas o time todo só pensa na Ponte Preta. Vamos pensar jogo a jogo para conquistar objetivos importantes ainda no campeonato. Esse discurso serve para o elenco e para o Palmeiras”, afirmou.

Integrante da comissão técnica permanente, Alberto Valentim aproveitou a ocasião para agradecer ao técnico Cuca. Após deixar o Palmeiras para dirigir o Red Bull na última edição do Campeonato Paulista, ele retornou ao clube a convite do antecessor, em junho.

“O Cuca trabalhou até mais do que em 2016. Agradeço por todos os meses que passamos juntos. Infelizmente, às vezes não conseguimos atingir os objetivos que conseguimos no passado. Vamos seguir em frente agora, porque temos 10 jogos para conquistar muita coisa importante ainda”, afirmou, destacando a resposta rápida do grupo.

“Quando sai um treinador, todos nos sentimos derrotados, porque foi alguma coisa que não deu certo. Todos têm sua parcela de culpa. Mas, ao mesmo tempo, o futebol não te dá muito tempo para ficar se lamentando. Precisamos reagir rápido e a resposta foi excelente por parte dos jogadores”, analisou.