Gramado do Allianz recebe areia antes do clássico e revolta torcedores

Antes de a bola rolar para Palmeiras e Santos, na noite de sábado, dois funcionários da Arena jogaram areia pintada de verde no gramado do Allianz Parque para disfarçar falhas no campo. Em uma das áreas, eles ficaram cerca de 15 minutos para remediar o problema.

Restando menos de duas horas para a bola rolar, dois funcionários espalham areia no gramado do Allianz Parque para tentar disfarçar os buracos. Uma das áreas recebe bastante atenção #GazetaVerdao pic.twitter.com/fY4rvmHjQd — Bruno Calió (@b_calio) 23 de fevereiro de 2019

Foi o primeiro jogo na casa palmeirense desde os dois shows do cantor britânico Ed Sheeran no local. Dez dias se passaram desde a apresentação. A administração do gramado no Allianz parque é de responsabilidade da WTorre, que conta com a parceria da World Sports para o quesito.

Na reta final da última temporada, o técnico Luiz Felipe Scolari chegou a cogitar abrir mão do estádio palestrino por conta das péssimas condições do gramado. O gramado do Allianz Parque é motivo de reclamação dos torcedores desde sua inauguração.

“A gente tem que manter um bom diálogo e tem que ter uma situação bem equilibrada com as pessoas que dirigem essa parte do gramado. Eu não posso chegar no meio do ano, não ter o conhecimento de algumas partes de contrato… então tem coisas que nós devemos tratar como rumo no ano que vem. Ah tem show no sábado, vamos jogar no Pacaembu na quarta”, afirmou Felipão na ocasião.