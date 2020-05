Galiotte crê em solução por Borja e vê futuro de Deyverson incerto

O futebol está paralisado por conta da pandemia da covid-19, mas os bastidores continuam agitados. No Palmeiras, um dos temas recorrentes tem sido os contratos com Borja e Deyverson, dois centroavantes que estão emprestados pelo clube. Nesta sexta-feira, o presidente Maurício Galiotte analisou a situação dos dois atletas.

O negócio pelo colombiano é mais complicado. O Atlético Nacional acionou a Fifa para reclamar da falta do pagamento de US$ 3 milhões (R$ 12,5 milhões na época), referentes à transferência do jogador para o Palmeiras. O ex-clube de Borja até chegou a anunciar vitória no caso, mas o Verdão tem uma interpretação diferente do contrato. Galiotte, em entrevista à ESPN Brasil, mostrou confiança em uma solução para o imbróglio.

“A gente ainda tem que comprar 30% do atleta, conforme contrato. Na nossa leitura, temos que pagar o Atlético Nacional assim que o atleta for negociado. O Atlético tem uma leitura diferente e nos cobra esse pagamento. A diferença está na data do pagamento. A gente acha que a data é quando for vendido, eles têm uma leitura diferente, mas nós temos um bom relacionamento. Já debatemos esse tema com o presidente deles. Inclusive, já fizemos uma proposta para sanar esse problema e vamos conseguir solucionar, não tenho dúvida nenhuma”, apostou Galiotte.

Palmeiras e Atlético Nacional divergem quanto a questão contratual que envolve a compra de 30% dos direitos econômicos de Borja. Os colombianos entendem que o Verdão deveria efetuar o pagamento de US$ 3 milhões, referentes a esta fatia, caso o centroavante não fosse vendido até agosto de 2019. Já a diretoria alviverde defende que não há um prazo definido para este pagamento e que estaria acordado de maneira verbal que o clube repassaria a quantia quando vendesse o jogador. Atualmente, Borja está emprestado ao Junior Barranquilla.

Na negociação que envolve Deyverson, Maurício Galiotte ainda vê a situação indefinida. Com contrato até 2022 com o Verdão, o centroavante está emprestado ao Getafe, da Espanha. O jogador, em entrevista recente à Gazeta Esportiva, declarou que pretende permanecer no clube espanhol. A pandemia, entretanto, traz incerteza neste momento.

“Existe um contrato até a metade do ano com o Getafe e, agora, a gente precisa entender, com a paralisação, o que o atleta pensa, o que o clube pensa, a expectativa, se a gente prorroga esse contrato. É uma possibilidade. Essa situação está indefinida, como outras, porque a paralisação surpreendeu a todos e, quando a gente puder retornar, vai tratar deste assunto novamente”, analisou Galiotte.

Borja e Deyverson têm passagens semelhantes pelo Palmeiras. Ambos foram contratados com expectativa em 2017, mas acumularam atuações irregulares e não conseguiram encantar a torcida. O colombiano soma 112 jogos e 36 gols marcados. Já o brasileiro balançou as redes 24 vezes em 100 partidas disputadas pelo clube alviverde.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com