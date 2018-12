Galeano exalta Felipão e afirma: “Dudu e Willian são diferenciados”

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Galeano continua acompanhando o time que o revelou e o fez conquistar seus principais títulos na carreira. Por isso, o ex-volante foi mais um que comemorou o título do Campeonato Brasileiro deste ano, o décimo da história do clube, sendo que, para ele, a conquista não teria acontecido se a diretoria alviverde tivesse mantido o então técnico Roger Machado, ao invés de trazer de volta Luiz Felipe Scolari.

“Alguns motivos fizeram com que o Palmeiras fizesse essa campanha maravilhosa e conquistasse o título. Na minha opinião, o principal motivo foi a decisão da diretoria de trocar o comando técnico, já que tinha um desgaste do outro treinador com a equipe e o Felipão é um profissional experiente e conhecedor da equipe. Isso fez a diferença, essa mudança fez com que o time ficasse ainda mais forte”, afirmou o ex-jogador, atualmente com 46 anos.

Além de Felipão, outros dois jogadores do Palmeiras foram fundamentais para que o time conquistasse mais um título nacional: Dudu e Willian. Na opinião do ex-jogador, o elenco do clube paulista é de muita qualidade, com peças de reposição em todas as posições, porém os dois principais atacantes do Verdão tem qualidades que poucos jogadores têm na atualidade.

“O elenco do Palmeiras é de altíssimo nível, tem jogadores de muita qualidade e isso ajudou muito, pois sempre que entrava um atleta, o ritmo continuava o mesmo. Mas, apesar de gostar de boa parte dos atletas, vejo o Dudu e o Willian como os destaques, são diferenciados e foram peças-chave para que o clube fosse campeão Brasileiro”, ressaltou o ex-volante.

Com a camisa do Palmeiras, Galeano marcou seu nome na história ao se tornar o 11° jogador com mais jogos pelo clube e ser fundamental para a conquista de grandes títulos, como o da Libertadores da América de 1999. Além disso, o ex-volante esteve no grupo campeão da Copa do Brasil de 1998 e do Campeonato Paulista de 1996, quando o Verdão teve um dos mais marcantes times do futebol brasileiro.

Especial para a Gazeta Esportiva *