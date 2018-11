Fifa comenta campanha do Palmeiras e faz pergunta a internautas

O Palmeiras se sagrou decacampeão brasileiro no último final de semana quando venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário. Nesta sexta, Fifa postou em seu Twitter oficial uma foto com o elenco vencedor e escreveu sobre a conquista, perguntando ao internauta por quantos jogos o Verdão está invicto antes de levar a taça.

.@Palmeiras become Brazilian champions for a record tenth time while also registering the sixth-longest unbeaten sequence in Campeonato Brasileiro history. How many games have they gone without losing? — FIFA.com (@FIFAcom) 30 de novembro de 2018

“O Palmeiras tornou-se campeão pelo recorde de dez vezes enquanto também registrou a sexta maior sequência de invencibilidade na história do Campeonato Brasileiro. Por quantos jogos eles ficaram sem perder?”, pergunta a publicação, que deu três opções como resposta (22, 23 e 24 jogos).

Lembrando que ainda falta uma partida para o fim do Brasileirão, o clube paulista soma 23 jogos de invencibilidade na competição. A última derrota foi no dia 25 de julho, contra o Fluminense, que culminou com a queda do então técnico Roger Machado e a chegada de Luis Felipe Scolari. Até o fechamento desta matéria, 29% das pessoas votaram na opção certa, enquanto 57% apostaram em 22 e os outros 15% restantes votaram em 24 jogos.

Obviamente a postagem gerou muitos comentários, tanto de torcedores do Palmeiras quanto de rivais, e tudo isso por conta da quantidade de títulos, já que muitos não consideram o Robertão como Brasileiro e, portanto, o alviverde somaria apenas seis conquistas.

6 + 1 = 10.

ACERTÔ, MIZERÁVI !!!! — Alehand (@alehand_) 30 de novembro de 2018

Leclama lá com a FIFA Opa… Ela tá aqui mesmo pic.twitter.com/licpPmUU1L — Cebolinha 💚 (@CeboIinhaaa) 30 de novembro de 2018

O Palmeiras fecha seus compromissos da temporada diante do Vitória, no próximo domingo, apenas para cumprir tabela. Campeão com uma rodada de antecedência, mais de 33 mil torcedores estarão presentes no Allianz Parque, em jogo que começa às 17h (de Brasília)