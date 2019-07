Feliz como uma criança, Willian se diz pronto, mas sem pressa por vaga no Palmeiras

Willian está de volta. Nesta terça-feira, o atacante conversou com a imprensa pela primeira vez desde sua cirurgia para correção dos ligamentos colateral e cruzado do joelho direito, e pareceu uma verdadeira criança na sala de imprensa na Academia de Futebol.

“Muita alegria. Enfatizar isso, minha gratidão a Deus e a todos que participaram de minha recuperação. Pensa em um menino feliz aí de volta (risos). Até brinco que pareço criança correndo atrás de um doce. Muito feliz, um período de aprendizado e um tempo curto que sofri, sendo bem sincero, assimilei rápido com muita fé em Deus e discernimento para lidar com essas situações”, afirmou.

Willian participou do jogo-treino contra o Oeste, no último sábado, e atuou por 40 minutos (duração de um dos três tempos do duelo). O confronto, que aconteceu às 12h sob forte calor, mostrou que o camisa 29 está 100% recuperado. Ele, porém, não tem pressa para retomar seu espaço na equipe.

“Não estou preocupado se estou no final da fila, no começo, no meio… Mais importante é essa alegria em estar com meus companheiros, fazer o que mais amo e estar ajudando dentro de campo. Esse sempre foi muito objetivo, com muito respeito e trabalho em campo, não é falando aqui que vou ganhar a posição, nem nas redes sociais, e sim dentro de campo. Com certeza as coisas vão acontecer naturalmente”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Jogamos aqui no sábado, 12h, você imagina a lua, né (risos)? Estou 100% recuperado, me sentindo muito bem. Consegui ter bom desempenho fisicamente e tecnicamente falando. Agora é daqui para melhor, é continuar trabalhando e tentar aproveitar as oportunidades para dar sequência”, finalizou.