Felipão se diz muito satisfeito com o desempenho do Palmeiras

O Palmeiras caiu no Campeonato Paulista dentro de casa depois de dois empates por 0 a 0 com o São Paulo e uma derrota nos pênaltis. Mas, para o técnico Luis Felipe Scolari, não há o que reclamar do desempenho da equipe alviverde durante as semifinais.

“Tivemos a chance, tivemos penalidade, mas, perdemos. Não tem nem o por que ficar triste hoje. Um jogo bem equilibrado, bem disputado, estou satisfeito com a equipe, uma ou outra situação poderia ter feito melhor, mas estou satisfeito com a equipe”, comentou o técnico palmeirense durante a entrevista coletiva desse domingo.

Já são três jogos do Palmeiras sem gols, mas, nem isso preocupa o comandante, que fez questão de reforçar sua satisfação com seus comandados.

“Não me preocupa. (Os atacantes) não funcionaram porque a defesa adversária foi muito boa. E, se observar, as três ou quatro chances vivas que criamos, tivemos possibilidades muito boas. Estou contente com o que a equipe desenvolveu em campo. Não foi suficiente, agora é trabalhar para quarta-feira estar em condições”, concluiu Felipão.