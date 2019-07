Felipão mostra preocupação e indica mudanças para pôr Palmeiras “nos trilhos”

Confira este e outros vídeos em

O técnico Luiz Felipe Scolari se mostrou preocupado e admitiu a necessidade de fazer mudanças no Palmeiras, após a derrota por 2 a 0 para o Ceará, na noite deste sábado, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés pôs fim a uma invencibilidade de 33 jogos da equipe na competição.

A preocupação de Felipão tem um motivo: o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Godoy Cruz, na Argentina. O torneio é o principal objetivo do clube na temporada.

“Claro que vamos ter que analisar muita coisa, alguns detalhes que saíram daquilo que a gente imaginava, e outros não. Estamos nervosos no momento de fazer o gol, proporcionando ao adversário contra-ataques que não eram normais. Uma série de situações que vamos analisar para o jogo da Argentina”, avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Após mais uma má atuação do Palmeiras na semana – o time perdeu do Internacional e foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira -, Scolari se mostrou preocupado com o aspecto psicológico da equipe e indicou mudanças para o duelo na Argentina.

“Precisamos resolver isso em três dias. Temos de ter frieza dentro do vestiário, calma com os nossos jogadores, não mudar nossas características e saber o que está acontecendo. Mas fica uma expectativa de melhora para o próximo jogo, senão ficamos num próximo mata-mata de novo. Temos que conversar bastante, porque se não tivermos calma vamos jogar fora tudo o que estávamos fazendo”, declarou.

“Então, algumas coisas vamos corrigir, pelo menos a parte psicológica colocar nos eixos para esse primeiro jogo. Depois, com o tempo, voltar na normalidade. Se colocar dúvidas em alguma coisa, vamos deixar esse time maluco. Temos de olhar uma série de coisas, ver se temos de fazer algumas mudanças, ver o que está acontecendo com A, B ou C e colocar nos trilhos”, concluiu.