Felipão estranha relator do STJD: “Falava muito em Flamengo”

O julgamento dos laterais Mayke e Diogo Barbosa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), realizado na quinta-feira, causou estranheza a Luiz Felipe Scolari. Após escalar os dois amparado por efeito suspensivo diante do Grêmio, o técnico citou neste domingo até o Flamengo, rival direto do Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Mayke e Diogo Barbosa foram punidos com dois jogos de gancho pelas expulsões contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. De acordo com Felipão, o Palmeiras resolveu solicitar efeito suspensivo apenas depois de uma ação do auditor José Nascimento, relator do processo.

“Deixa eu explicar uma coisa para vocês: Não fomos nós que fomos solicitar efeito suspensivo. Foi o relator que não aceitou a pena de dois jogos aos dois atletas e solicitou vista de processo para que possa punir com muito mais. Provavelmente, é o que ele quer. Aí, nos deu chance de efeito suspensivo”, afirmou o técnico nos vestiários do Pacaembu.

O auditor José Nascimento queria aplicar uma pena de seis partidas a Mayke e duas a Diogo Barbosa. Ao falar sobre a posição do relator do processo, o experiente Luiz Felipe Scolari citou o Flamengo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com quatro pontos a menos do que o líder Palmeiras.

“Nem tínhamos a ideia de fazer isso (pedir efeito suspensivo). Foi ele, relator (que pediu vista), e que falava muito em Flamengo”, afirmou Felipão, apontando para a própria cabeça, como se pedisse para seus interlocutores pensarem com profundidade sobre o assunto.

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que pode ser decisivo, o Palmeiras enfrenta o Flamengo às 19 horas (de Brasília) do dia 27 de outubro, no Estádio do Maracanã. O novo julgamento dos laterais Mayke e Diogo Barbosa ainda não tem data definida.