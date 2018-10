Felipão esboça equipe titular, e Palmeiras encerra preparação

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio com um treinamento na Academia de Futebol durante a manhã deste sábado. Sem a presença da imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari realizou os últimos ajustes na equipe para o duelo com o adversário gaúcho.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, o treinador esboçou o provável time titular e comandou atividades táticas. O clube não falou sobre o zagueiro Gustavo Gomez, que poderia retornar do Paraguai a tempo de ser relacionado após integrar sua seleção.

Felipão tem alguns desfalques para armar o time palestrino. O lateral direito Marcos Rocha (lesionado), o lateral esquerdo Victor Luis (suspenso), o volante Felipe Melo (suspenso) e o centroavante Miguel Borja (convocado) estão fora do jogo contra o Grêmio.

Uma formação provável do Palmeiras para o confronto no Estádio do Pacaembu tem Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena (Gustavo Gomez) e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Lima), Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Deyverson.

Contra o Grêmio, o Palmeiras defende uma série de 13 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro (10 vitórias e três empates). O time de Felipão persegue a marca de 15 rodadas invictas, alcançada pela equipe de Cuca rumo ao título da edição de 2016 do torneio nacional.

O duelo está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 29ª rodada. Em uma ação para auxiliar na busca por crianças desaparecidas, desenvolvida em parceria com a ONG Mães da Sé, os atletas do Palmeiras entrarão em campo de mãos dadas com 11 mães que procuram por seus filhos.