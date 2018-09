Felipão ensaia Palmeiras com garotos para enfrentar o Bahia

O Palmeiras se reapresentou para os treinos na tarde desta quinta-feira, após derrota para o Cruzeiro, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Allianz Parque. A atividade, que teria apenas dez minutos liberados para a imprensa, foi aberta por quase 45 e os jornalistas puderam acompanhar a provável formação palestrina para encarar o Bahia.

Sem os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante da Raposa, e que provavelmente serão poupados neste domingo, Felipão armou o Alviverde de colete com Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Jean e Lucas Lima; Artur, Papagaio e Hyoran.

Já a equipe sem colete teve Mailton, Pedrão, Nicolás Freire e Iago; Gabriel Furtado e Thiago Santos; Vitinho, Guerra e Sasaki; Deyverson. Entre estes a maior novidade foi a presença do lateral direito, que esteve emprestado ao Santa Cruz para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

No período que a imprensa esteve no gramado, aconteceram apenas três gols, todos marcados por Papagaio. Nos trabalhos, assim que o ataque conseguisse furar o bloqueio defensivo, pelo chão, os zagueiros não podiam mais interferir na jogada para tentar impedir as finalizações.

Ainda é possível que Felipão mescle um pouco a equipe para o Brasileiro, mas a base deve ser a que treinou nesta tarde. O Verdão terá mais dois treinos antes do jogo na Fonte Nova, sendo o primeiro destes na manhã desta sexta-feira, completamente fechado para a imprensa.

Para o compromisso na capital baiana, o atacante Deyverson, que tem disputado os jogos do Brasileirão, novamente será desfalque por suspensão. Com 46 pontos, o Palmeiras está na terceira posição do Brasileiro. Inter, o líder, e São Paulo, o segundo colocado, têm 49 cada.

Veja os gols de Papagaio no treino:

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com