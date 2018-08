Felipão comemora estreia com vitória no Allianz Parque

Foram 18 anos longe, mas Felipão finalmente reencontrou a torcida do Palmeiras. Pela primeira vez no Allianz Parque, o treinador comandou o Maior Campeão do Brasil em vitória por 1 a 0 sobre o Vasco.

“Sobre voltar ao Palestra isso é muito bom. Na última passagem, eu era itinerante. Jogava uma em Barueri, uma no Pacaembu, uma em Araraquara. Agora tem um estádio espetacular. É mais fácil, mais tranquilo”, afirmou o treinador.

Não foi só isso que mudou em relação a 2012, quando o Scolari comandou o clube em período que o já Palestra Itália estava fechado para se tornar a atual Arena. Agora, o pentacampeão do mundo tem os ‘camarões’ à sua disposição, o que lhe permite escalar uma equipe quase toda reserva e manter seu padrão de atuação, como ocorrer nesta noite.

“Tomara que a gente consiga repetir. Muitas vezes vamos jogar em algum momento do campeonato com uma equipe que nem treina muito”, afirmou o técnico, que não menosprezou o material que teve em mão em sua última passagem.

“Não tinha os camarões, mas tinha uma equipe com um Marcos Asunção maravilhoso. Conseguimos pegar quatro jogadores emprestados do Oeste para montar o time. Hoje temos grandes possibilidades. Naquele tempo, era um pouco diferente. Foi bom ter vivido aquele tempo. Volto em uma situação diferente. Estou feliz e contente de voltar ao Palmeiras com uma estrutura que pode ser que haja uns quatro ou cinco parecidos no mundo. Foi uma opção que fiz e acho que foi uma boa escolha”, finalizou.

O Palmeiras retorna aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. A equipe volta a campo na próxima quinta, em duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, no Pacaembu.