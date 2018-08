Felipão comanda seu primeiro treino na Academia de Futebol

Luiz Felipe Scolari comandou seu primeiro treino do Palmeiras na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Um dia após sua estreia na direção da equipe, em empate sem gols com o América-MG, o treinador teve novamente o auxílio de Paulo Turra e aplicou trabalhos para desmontar sistemas defensivos, além de atividades específicas para Deyverson.

No treino, Felipão não pôde contar com os atletas que foram titulares diante do Coelho. Além destes, Dudu e Marcos Rocha não apareceram no campo e, de acordo com a assessoria do clube, foram poupados. Willian, em tratamento de um edema na coxa esquerda, também foi baixa.

Scolari esteve atento a todos os detalhes no treino. Ainda durante a roda de bobinho, o pentacampeão mundial observou os jogadores durante alguns minutos e interrompeu a atividade para orientar e descontrair com o grupo.

Felipão observou a roda de bobinho dos atletas durante alguns minutos e interrompeu para orientar e descontrair com o grupo. Deyverson ficou na gargalhada. Scolari observa tudo na Academia de Futebol #GazetaVerdao pic.twitter.com/bYE7dvLuVN — Bruno Calió (@b_calio) 6 de agosto de 2018

Na sequência, já com Paulo Turra assumindo maior comando do treino, os atletas disputaram confrontos de dois contra dois. “Não há superioridade numérica, estão em igualdade, precisa balançar de um lado para o outro e achar o espaço”, orientou o auxiliar técnico.

Na sequência, a atividade se tornou de quatro contra quatro, mantendo o mesmo princípio. Do outro lado do gramado, Deyverson fez trabalho específico de pivô em cima do argentino Nicolás Freire. Depois, com Pedrão, o trabalho era para que o centroavante antecipasse a zaga e ganhasse pelo alto.