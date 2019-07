Felipão abre as portas para Henrique Dourado no Palmeiras: “Tomara que tenha acertado”

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, abriu as portas do clube para o retorno do centroavante Henrique Dourado. O jogador, atualmente no chinês Henan Jianye, foi oferecido por empréstimo até o final do ano, numa operação sem custos ao Verdão.

“Não sei como ficou a situação do Henrique Dourado. Tomara que tenha acertado alguma coisa”, declarou Felipão, em entrevista coletiva concedida após o empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz, nesta terça-feira, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

No Palmeiras, Henrique Dourado foi contratado em 2014 para suprir a saída de Alan Kardec para o São Paulo. Na época, o atacante ajudou o time na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao todo, disputou 39 partidas pelo Verdão e marcou 18 gols.

Mesmo com uma eventual contratação de Henrique Dourado, a diretoria alviverde deve ir atrás de mais reforços para o setor ofensivo, uma vez que Deyverson vive má fase e Miguel Borja pode sair. O colombiano, que voltou a balançar as redes em Mendoza, pode custar mais R$ 11,2 milhões ao Palmeiras caso não seja negociado até 17 de agosto.

“Eu trabalho com os jogadores que tenho e com aqueles que chegarem. [Os possíveis reforços] Serão bem-vindos, bem tratados e integrados na equipe. Aí teremos mais situações para montar equipes diferentes”, projetou Scolari.

Com o resultado obtido na Argentina, pelo critério do gol fora de casa, o Palmeiras joga por dois empates para se classificar às quartas de final da Libertadores: 0 a 0 e 1 a 1. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.