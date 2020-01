Ex-Palmeiras Deyverson é anunciado pelo Getafe

O Getafe anunciou nesta terça-feira a contratação do ex-palmeirense Deyverson. O atacante chega por empréstimo até o fim da temporada europeia, em junho de 2020, e caso cumpra as cláusulas estabelecidas no contrato, o clube espanhol terá de exercer a sua compra obrigatória.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube.

OFICIAL | Deyverson Silva nuevo futbolista del Getafe CF. ¡Bienvenido a la familia azulona! 🎉#DeyversonAzulonhttps://t.co/cVq0GtZiH0 pic.twitter.com/uzJKEszvUL — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 21, 2020

Na Espanha, Deyverson já jogou por Levante e Alavés e soma, em seus dois ex-clubes, 16 gols marcados em 70 jogos. Já no Alviverde, registrou 24 bolas na rede em 100 jogos.