Estatísticas: eficiência volta a ser arma do Palmeiras em vitória contra Botafogo

A velha estratégia de Luiz Felipe Scolari voltou a dar resultado ao Palmeiras. No triunfo deste sábado diante do Botafogo, no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, o Verdão demonstrou novamente um futebol eficiente para buscar os três pontos e manter a liderança do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras ficou bem atrás na posse de bola, com 37% do tempo total. Porém, foi amplamente superior nas finalizações, com oito tentativas contra o gol adversário, acertando três vezes.

Já o Botafogo teve o controle territorial da partida (63% da posse), mas não foi efetivo. A equipe carioca teve apenas uma finalização durante o confronto, proporcionando uma tranquila intervenção do goleiro Weverton.

A equipe paulista ainda mostrou mais força ofensiva nos cruzamentos (18 a 12) e escanteios (8 a 0). O Alviverde definiu a vitória na etapa complementar com gol de pênalti de Gustavo Gomez, em um lance com intervenção do VAR que causou grande polêmica.