Em pontos corridos, Palmeiras nunca venceu jogo final antes da Copa

Nesta quarta-feira, o Palmeiras encara o Flamengo às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última partida antes da parada no Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo da Rússia. Oito pontos atrás do líder, o Verdão não tem uma boa perspectiva para o duelo se depender do histórico.

Desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, aconteceram três Mundiais (2006, 2010 e 2014), que obrigaram a pausa do torneio nacional. E nas três ocasiões antes desse hiato, o Alviverde não conseguiu vencer.

No dia três de junho de 2006, o Palmeiras visitou o Atlético-PR na Arena da Baixada pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Furacão venceu por 2 a 0, com gols de Alan Bahia e Evandro. Este último, ainda viria a se transferir para o Palestra dois anos depois.

Já no dia 5 de junho de 2010, Internacional e Palmeiras empataram por 1 a 1 no Beira-Rio. O tento colorado foi marcado por Giuliano, que por pouco não integrou a lista de Tite na Seleção Brasileira que disputará o Mundial na Rússia. Lincoln anotou o tento alviverde.

Por fim, no primeiro dia de junho de 2014, o Maior Campeão do Brasil empatou em 0 a 0 com o Grêmio no Estádio Alfredo Jacôni. A partida poderia ter quebrado o jejum de vitórias antes do início da Copa, mas a arbitragem anulou gol legal de Diogo no segundo tempo, decretando a igualdade.

Agora o Palmeiras encara o Flamengo buscando quebrar a marca, diminuir o prejuízo pelo empate com o Ceará no último domingo, e se aproximar do líder. Em caso de triunfo, o Verdão irá para a pausa do Mundial cinco pontos atrás do Rubro-Negro. Já em caso de derrota, serão 11 pontos.