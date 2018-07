Após imbróglio com Fluminense, Scarpa volta a disputar jogo oficial

O confronto com o Santos, marcado para as 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, será especial para Gustavo Scarpa. No Estádio do Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia que segue em litígio com o Fluminense disputará sua primeira partida oficial pelo Palmeiras após ser liberado para retomar a carreira.

Antes de ter sua trajetória interrompida, Scarpa disputou oito partidas pelo Palmeiras e anotou dois gols. Entre os meses de março e junho, em função da disputa trabalhista com o Fluminense, o atleta foi impedido de entrar em campo pelo novo clube.

Amparado por um habeas corpus, Scarpa acabou novamente liberado para defender o Palmeiras no final de junho. Na recente excursão do clube pela América Central, foi titular nos amistosos contra Independiente Medellin e Liga Alajuelense – no último, marcou dois gols.

Diante do Santos, Scarpa será escalado desde o início em uma partida oficial pela primeira vez desde o dia 11 de março, data em que marcou duas vezes no triunfo sobre o Ituano, pelo Campeonato Paulista. O atleta formará a linha ofensiva ao lado de Hyoran e Willian.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na medida em que pode ser escalado pelas pontas, o ex-jogador do Fluminense é uma alternativa para substituir Keno, recentemente negociado pelo Palmeiras. Gustavo Scarpa, versátil, também oferece ao técnico Roger Machado a possibilidade de atuar centralizado.

“A volta do Scarpa foi muito festejada por nós, porque ele saiu quando havia adquirido o melhor ritmo. A surpresa no retorno é que demorou menos tempo para ter ritmo de jogo. Com a saída do Keno, nosso jogador de velocidade, ele assume uma condição importante dentro da equipe”, afirmou o técnico Roger Machado.

Suspensos, Jailson, Luan, Moisés e Dudu estão fora do clássico contra o Santos. Assim, a equipe alviverde entrará em campo com Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian.