Em alta, Jailson coloca boa fase à prova em estreia na Libertadores

O goleiro Jailson disputará sua primeira partida pela Copa Libertadores a partir das 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Contra o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final, o novo titular da meta alviverde colocará sua boa fase à prova.

Jailson jamais foi derrotado na Série A do Campeonato Brasileiro. Na campanha rumo ao título nacional de 2016, o goleiro acumulou 14 vitórias e cinco empates. Na atual edição, já foram três vitórias e um empate, o que totaliza um retrospecto de 23 partidas sem derrota no torneio.

O experiente goleiro de 36 anos de idade deixou o campo derrotado pela última vez em 28 de setembro de 2016, data do revés por 2 a 1 contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Em Porto Alegre, pelas quartas de final da competição eliminatória, o Palmeiras caiu por 2 a 1.

No primeiro jogo pelas oitavas da Copa Libertadores, disputado no Equador, o time alviverde perdeu por 1 a 0 do Barcelona de Guaiaquil, com Fernando Prass em campo. Assim, para seguir vivo e avançar às quartas, não perder nesta quarta-feira não basta.

Em caso de vitória por 1 a 0 do Palmeiras no Palestra Itália, o classificado será decidido em cobranças de pênalti. Diante do Flamengo, em sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2017, Jailson mostrou que está afiado e defendeu cobrança executada pelo meia Diego.

O técnico Cuca não deu pistas sobre o time titular no treinamento de terça-feira, mas a tendência é que o Palmeiras entre em campo com Jailson; Jean (Mayke), Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique; Roger Guedes, Guerra e Dudu; Deyverson.