Com Guerra e Willian em treino, Palmeiras faz mistério sobre Mayke

O Palmeiras realizou o último treinamento antes de enfrentar o Barcelona de Guaiaquil durante a noite desta terça-feira. A imprensa pôde observar as presenças do meia Alejandro Guerra e do atacante Willian no Estádio Palestra Itália, mas o clube adotou clima de mistério em relação ao lateral direito Mayke.

Os jornalistas tiveram acesso ao gramado da arena por volta das 19 horas (de Brasília), aproximadamente uma hora depois do início do treinamento comandado por Cuca. Mayke não estava em campo no momento e o clube não deu informações sobre seu estado.

De acordo com o treinador, o lateral direito torceu o pé no final de semana. Caso Mayke não tenha condições de enfrentar o Barcelona de Guaiaquil, Cuca pode usar Jean no setor. Escalar Fabiano ou improvisar Tchê Tchê são outras alternativas para o confronto.

Guerra, por sua vez, sentiu dores no adutor durante a vitória sobre o Avaí e vem sendo preservado desde então. Na parte final do treinamento, o venezuelano, aparentemente recuperado, trocou passes no ar com Yerry Mina e Miguel Borja. Ainda assim, pode não conseguir atuar durante os 90 minutos.

Já Willian sentiu lesão muscular na coxa no empate contra o Flamengo, no dia 19 de julho, e teve prazo de recuperação estimado em quatro a seis semanas pelo Palmeiras. Artilheiro do time na temporada com 13 gols, o atacante trabalhou normalmente durante os poucos minutos abertos à imprensa nesta terça-feira.

O meio-campista Moisés e o atacante Deyverson, os dois novos inscritos do Palmeiras na Copa Libertadores, participaram da movimentação no Palestra Itália. O presidente Maurício Galiotte, o vice Genaro Marino e o diretor de futebol Alexandre Mattos marcaram presença, assim como Seraphim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo.

Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras tenta reverter a vantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores a partir das 21h45 desta quarta-feira, no Palestra Itália. Uma provável formação tem Jailson; Jean (Mayke), Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique; Roger Guedes, Guerra e Dudu; Deyverson.