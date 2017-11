Em alta, Deyverson relata clima amistoso com concorrente Borja

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico interino Alberto Valentim vê uma disputa acirrada para atuar no comando de ataque do Palmeiras. Em alta após marcar quatro gols nos últimos dois jogos, Deyverson relata clima amistoso com o concorrente Miguel Borja.

Escolhido como titular por Valentim, Willian sofreu lesão muscular contra a Ponte Preta. Borja assumiu a titularidade de forma bem-sucedida, com gols contra Ponte Preta e Cruzeiro (2). Diante de Flamengo e Sport, com o estrangeiro na seleção colombiana, Deyverson anotou dois tentos em cada partida.

“Independentemente de quem joga, o mais importante é o Palmeiras ganhar. Eu e o Borja temos uma relação muito boa, tanto que, quando ele fez dois gols pela Colômbia, eu mandei mensagem parabenizando e ele retribuiu com outra mensagem”, contou Deyverson.

O clube defendido por Deyverson, Borja e Willian detém o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 58 gols. Pela 36ª rodada, às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Avaí, rival seriamente ameaçado de rebaixamento, no Estádio da Ressacada.

Em alta, Deyverson deve ser mantido como titular por Alberto Valentim diante do adversário catarinense. Mas terá as sombras de Miguel Borja, de volta após dois amistosos pela Colômbia, e Willian, artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols.

“O importante é o Palmeiras, não é o Borja, o Deyverson ou o Willian… Quem jogar naquela posição vai dar o máximo. Eu e o Borja temos uma amizade muito boa desde que cheguei ao Palmeiras. Ele vem atuando muito bem e está de parabéns”, reiterou Deyverson, diplomático.

O zagueiro Yerry Mina, mais um que defendeu a Colômbia, também fica à disposição de Alberto Valentim e deve formar a zaga ao lado de Edu Dracena em Florianópolis. Para o lugar de Felipe Melo, suspenso pelo STJD pela confusão no Derby, a tendência é que o técnico interino escale Thiago Santos.