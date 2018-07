Em 100º jogo, Jean lamenta bola na trave: “Pecado não ter entrado”

O versátil Jean disputou sua 100º partida com a camisa do Palmeiras diante do Santos na noite desta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Após desperdiçar uma grande oportunidade de desempatar a partida no Pacaembu, o meio-campista lamentou o lance que manteve o placar em 1 a 1.

Em cobrança de lateral pelo lado direito, já nos instantes finais da partida, Marcos Rocha colocou a bola na área. Posicionado na segunda trave, Jean apanhou a sobra e ajeitou para a perna esquerda. Na saída do goleiro Vanderlei, ele acabou acertando a trave.

“Minha bola no final, foi um pecado não ter entrado”, lamentou, em entrevista ao Premiere. “Depois, pensei que poderia ter pegado de primeira. Mas a bola ficou um pouco em cima. Na hora em que dominei, ela quicou. Estava um pouco molhada e escapou. Ainda consegui chegar. Por detalhe, não fizemos o segundo gol”, afirmou.

Superior durante o primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente por meio de Lucas Lima. O time alviverde teve chances para aumentar sua vantagem, especialmente com Hyoran, mas não conseguiu convertê-las e sofreu o empate na etapa complementar, anotado por Gustavo Henrique.

“É clássico, com os dois times buscando o gol a todo momento. Sabíamos que qualquer bola com um pouco mais de dificuldade poderia entrar. Então, queríamos abrir o 2 a 0. Mas é clássico, de igual para igual. Agora, é levantar a cabeça e procurar melhorar o que tem que melhorar para poder crescer”, afirmou Jean.

Contratado pelo Palmeiras em 2016, o atleta foi um dos destaques do título brasileiro e, no ano passado, sofreu com problemas físicos. Sétimo colocado do Brasileiro com 20 pontos ganhos, o Palmeiras volta a campo às 16 horas (de Brasília) deste domingo para enfrentar o Atlético-MG, no Allianz Parque.

