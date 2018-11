Edu Dracena confirma desejo de renovar contrato com Palmeiras

Com a confirmação do título do Campeonato Brasileiro e a reeleição do presidente Maurício Galiotte, o Palmeiras deve começar agora a focar totalmente no planejamento para a temporada de 2019. Entre as questões que precisam ser analisadas, estão a renovação de contrato de alguns jogadores que já fazem parte do plantel.

Um dos atletas que estão nessa condição é o experiente zagueiro Edu Dracena. Com 37 anos, o defensor possui vínculo com o clube até o final desta temporada. Mesmo sem saber se irá permanecer no clube, o jogador faz questão de ressaltar que, no que depender de sua vontade, o contrato será renovado.

“A minha intenção e prioridade é permanecer aqui. Sou muito identificado aqui. Três anos já no clube e dois títulos brasileiros. Mas a gente sabe que o futebol é dinâmico. O Palmeiras tem a intenção dele e eu tenho a minha. Mas eu acredito que não terá nenhum problema, até porque eu sou muito feliz e muito respeitado por quem trabalha aqui”, avaliou o camisa 3.

Nesse processo de planejamento para a próxima temporada, o Palmeiras precisará acertar alguns aspectos importantes antes de acertar a renovação dos atletas que estão com vínculo para se encerrar. Entre as prioridades do clube estão a renovação do contrato de patrocínio com a Crefisa/Fam. que deve ser ampliado por mais três anos, e a ampliação de contrato da parte diretiva do clube, formado por nomes como Alexandre Mattos e Cícero de Souza.

Contratado em 2016 diretamente do Corinthians, Edu Dracena se tornou rapidamente num nome importante para a defesa palmeirense. Nessas três temporadas defendendo a camisa palestrina, o jogador participou até o momento de 103 partidas, marcou um gol, diante do Santos no Brasileirão deste ano, e conquistou dois títulos de Campeonato Brasileiro.

