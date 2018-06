Durante folga do elenco, Antônio Carlos treina para se recuperar de lesão

Com a parada para o Mundial, o elenco palmeirense ganhou folga até o próximo dia 25 de junho. Mas, pensando na sequência do ano e em sua recuperação, Antônio Carlos segue treinando e tratando na Academia de Futebol para se reapresentar nas melhores condições físicas.

“Não posso deixar a poeira baixar. Quero manter a boa sequência de jogos que tive no primeiro semestre e abdiquei sim do período de descanso para vir ao clube treinar e tratar. Quero chegar 100% em todos os aspectos para dar minha contribuição ao time e mantermos a boa temporada que estamos tendo sob o comando do Roger”, declarou o defensor.

O Palmeiras já fez 38 jogos oficiais nesta temporada, e em 31 desses compromissos, o Antônio Carlos esteve presente. Titular desde o início de 2018, o zagueiro é o terceiro jogador do elenco que mais soma minutos em campo, sendo superado apenas por Jailson e Dudu.

Tamanha sequência de jogos, treinos e viagens acabaram ocasionando uma pequena lesão no musculo posterior da coxa de Antônio Carlos. Com isso, o camisa 25 palmeirense ficou de fora dos dois duelos do Verdão antes da parada da Copa do Mundo diante de Ceará e Flamengo.

Além do número de jogos em 2018, Antônio Carlos vem sendo importante também em outros aspectos. Ele já marcou três gols no ano, sendo dois deles em clássicos contra São Paulo e Santos. Vivendo a melhor fase da carreira, ele comemora os 67% de aproveitamento que tem neste ano pelo Verdão.

“Meu melhor aproveitamento tinha sido em 2014 no Avaí com pouco mais de 50% dos pontos. Neste ano no Palmeiras esse número melhorou muito e estou tendo uma sequência importante de partidas. Já foram mais de 30 no ano e o clube vem sendo reconhecido por sofrer poucos gols, fato que para um zagueiro é sempre positivo. Mas, sei também que é importante, quando tiver oportunidade, demonstrar força ofensiva e fui abençoado já com três gols em 2018 e desejo marcar mais”, concluiu.