Dudu projeta futuro no Palmeiras: Barça ou Real teriam que penar

Deixar o Palmeiras para atuar no futebol europeu não é algo que faz parte dos planos do atacante Dudu. Satisfeito no clube alviverde, o ídolo de 27 anos garante que nem mesmo os milionários clubes da Espanha teriam facilidade para fazê-lo mudar de ares.

“Vou falar para você: se vier um Barcelona ou Real Madrid, vão ter que penar para me tirar do Palmeiras, porque tem tudo aqui. A gente sabe que são grandes clubes, mas eu também jogo em um grande clube no Brasil e estou feliz”, declarou Dudu.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, o atacante recebeu algumas propostas tentadoras do futebol chinês nas últimas temporadas. Há menos de um mês, com status de ídolo da torcida, Dudu resolveu renovar com o clube alviverde até o final de 2023 e ganhou uma atualização salarial, menor do que poderia receber no país asiático.

“Graças a Deus, fiz meu trabalho bem no Palmeiras e pude firmar bons contratos. Eu e minha família somos felizes na cidade. A Malu (esposa) já está até pegando no meu pé, falando que, quando parar de jogar bola, quer continuar morando aqui”, contou Dudu, que nesta terça-feira inaugurou um bar em Perdizes.

Protagonista nos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016 e 2018, Dudu acumula 56 gols em 234 partidas com a camisa do Palmeiras. Após uma passagem que não deixou saudades pelo ucraniano Dínamo de Kiev, ele valoriza a chance de seguir no futebol nacional.

“Muitos têm o sonho de jogar e fazer a vida na Europa. Acho que o jogador pode fazer sua vida aqui no Brasil também”, cravou o atacante palmeirense. “Fico feliz pelo carinho que o torcedor tem comigo e espero continuar retribuindo isso tudo dentro de campo”, completou.