Dudu comenta recordes e mira mais títulos pelo Palmeiras

No último domingo, Dudu marcou os dois gols no empate contra o Bahia e chegou a mais marcas históricas com a camisa do Palmeiras. Com 36 tentos anotados, o camisa 7 se igualou a Ademir da Guia e agora é o terceiro maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, nesta quarta-feira, o atacante comentou a importância do feito.

“É muito importante para o jogador ficar marcado com o nome na história do clube. Fico feliz por isso e por tudo o que estou vivendo no palmeiras. A gente sabe que o que marca mais ainda são os títulos. Temos que procurar ganhar títulos para, lá no futuro, ficar na história e fazer encerrar uma bela carreira pelo clube”, disse Dudu.

Se depender disso, dá para dizer que o camisa 7 já registrou o seu nome no Verdão. Com a Copa do Brasil de 2015 e os Brasileiros de 2016 e 2018, Dudu já coleciona três títulos pelo clube. O atacante falou também sobre a pressão que o Palmeiras entra nos campeonatos, já que conta com um dos elencos mais recheados do país.

“Todo campeonato que a gente entra é uma pressão grande para ganhar, por tudo que a grandeza do clube representa. Temos a obrigação de disputar forte para ganhar e vamos fazer isso. A gente procura sempre dar o melhor nas competições para conquistar os títulos”

Além de igualar a marca de Ademir da Guia, Dudu conquistou outra marca importante depois de ir às redes em duas oportunidades no último final de semana. Ele chegou aos 63 gols e ultrapassou Paulo Nunes na lista dos maiores artilheiros do clube em todos os tempos. Agora, o atacante divide a 34ª posição com Romeiro e Mirandinha e está a três gols de Oséas, 33º.

*Especial para a Gazeta Esportiva