“Difícil de explicar”, diz Weverton após derrota contra o Flamengo

O Palmeiras foi atropelado pelo Flamengo na tarde deste domingo. Após a derrota por 3 a 0 diante do Flamengo, sofrida no Estádio do Maracanã, o goleiro Weverton precisou se esforçar para comentar a fase delicada vivida pelo time alviverde no Campeonato Brasileiro.

Antes líder do torneio nacional e cotado como principal candidato ao título, o Palmeiras foi incapaz de ganhar uma partida após a Copa América, já que acumula cinco empates e duas derrotas. Assim, com 30 pontos ganhos, caiu para o quarto lugar da tabela de classificação.

“Realmente, é um momento difícil de explicar. Mas a vitória não vem, a cobrança é maior e a confiança, às vezes, vai embora. É esse elenco que vai ter que dar a volta por cima, é esse elenco que vai estar até o final”, disse Weverton na saída do gramado em entrevista à TV Globo.

Os gols da excelente vitória do Mengão sobre o Palmeiras! 🔴⚫️ pic.twitter.com/V1SiKqLl4d — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2019

Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Pela 18ª rodada do torneio nacional, às 21 horas (de Brasília) de sábado, o time treinado por Luiz Felipe Scolari pega o Goiás, no Estádio Serra Dourada.

“Agora, temos que tentar arrumar o mais rápido possível, voltar a vencer e passar esse momento difícil. Todo mundo está sofrendo e chateado. Mas futebol é assim: tem momentos bons e ruins. Precisa saber suportar os momentos ruins. Então, vamos continuar o trabalho, porque só com trabalho saímos dessa situação”, declarou Weverton.

O revés sofrido pelo Palmeiras diante do Flamengo aumenta a pressão sobre Luiz Felipe Scolari e sobre o diretor de futebol Alexandre Mattos. Antes da partida disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, o presidente Maurício Galiotte bancou a permanência de todo o departamento de futebol.