Deyverson vira piada do Íbis por declarações após derrota do Palmeiras

As declarações de Deyverson após a derrota para o San Lorenzo não apenas irritaram o torcedor do Palmeiras, mas foram motivo de piada para o Íbis Sport Club. Em sua conta oficial no Twitter, o folclórico clube brasileiro brincou com o centroavante.

“Nossa linha de raciocínio fazendo escola”, escreveu o clube Pernambucano. Após a derrota na Argentina, Deyverson afirmou que o Palmeiras havia “jogado muito bem”.

“Foi um grande jogo. A equipe deles está de parabéns pela vitória em casa, eles tinham obrigação de ganhar. Jogamos muito bem. Agora, é levantar a cabeça. Fizemos um grande jogo, uma partida muito pegada e disputada. Tem que levantar a cabeça, temos clássico contra o São Paulo no domingo. Temos que descansar”, afirmou à Fox Sports.

A vitória levou o San Lorenzo aos sete pontos no Grupo F, enquanto o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento, ficou com seis. No domingo, o Alviverde volta suas atenções para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O primeiro duelo, no Morumbi, terminou sem gols e o tento como visitante não conta como critério de desempate para definir o finalista do Estadual.