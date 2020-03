Inscrito na Liberta, Luan Silva mira estreia após três gols em treino

Luan Silva foi o destaque do treino do Palmeiras nesta segunda-feira. O atacante marcou três gols na vitória por 4 a 0 de seu time no coletivo comandado por Vanderlei Luxemburgo. Após lutar contra lesões em 2019, o jovem está saudável e vem conseguindo mostrar seu futebol no Alviverde.

“Momento muito especial na minha vida, creio que seja mais um sonho realizado. Um dos primeiros foi eu vestir a camisa do Palmeiras, só de sentir a torcida, acompanhando os jogos, com grandes jogadores ao lado, isso foi um dos primeiros sonhos”, disse.

“Além disso teve a inscrição para a Libertadores, a ficha ainda não caiu, mas estou muito grato a Deus, a todos que estão ao meu redor, familiares, amigos, namorada, empresários, além dos meus companheiros de clube, torcida e toda a instituição Palmeiras. Estou muito feliz e com um sentimento enorme de gratidão”, seguiu.

Emprestado pelo Vitória, Luan Silva chegou ao Palmeiras no meio de 2019 e logo teve que passar por cirurgia no joelho esquerdo, para correção e tratamento de lesão de cartilagem. O atacante retornou nesta temporada e vem se empenhando para fazer sua estreia.

“Quero ajudar muito o Palmeiras, e com a ajuda de todos quero conquistar todos os títulos possíveis aqui. Não vejo a hora de voltar a jogar, fiquei um ano sem jogar e quem é jogador sabe o quanto isso incomoda. Sonho em entrar em campo com essa camisa e dar muitas alegrias ao clube e torcida”, completou.

O jovem de 21 anos está emprestado até maio com valor de compra fixado por 50% dos direitos. O atacante foi inscrito na Libertadores e vestirá a camisa 9 na competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com