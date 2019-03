Palmeiras defende série de oitos jogos sem revés no Pacaembu

Com o Allianz Parque indisponível, o Palmeiras voltará ao Pacaembu para enfrentar o Novorizontino a partir das 21 horas (de Brasília) desta terça-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No estádio municipal, o time alviverde defende uma série de oito confrontos sem derrota.

O Palmeiras vem de sete vitórias consecutivas atuando no Pacaembu, contra Internacional, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Ceará, Bragantino e São Paulo (os dois últimos jogos foram disputados já em 2019) – há ainda na série um empate contra o Santos. Nos últimos 18 jogos no estádio, a equipe alviverde perdeu apenas um.

O Pacaembu foi palco de relevantes títulos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, casos do Campeonato Paulista 1942, da Taça Brasil 1960 e do Brasileiro 1994, entre outros. No total, o clube acumula 575 vitórias, 302 empates e 250 derrotas, com 2.055 gols marcados e 1.314 sofridos.

No primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, disputado no interior, houve empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Novorizontino. Assim, o time que vencer no Pacaembu avança à próxima fase, enquanto uma nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

Uma possível formação palmeirense tem Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart (Lucas Lima); Scarpa, Dudu e Borja (Arthur Cabral). Weverton (convocado), Gustavo Gomez (convocado) e Deyverson (lesionado) seguem como desfalques para o técnico Luiz Felipe Scolari.