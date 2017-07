Cuca pede tolerância da torcida e mantém aposta em lateral Egídio

Intensamente questionado pela torcida alviverde, o lateral esquerdo Egídio conta com o apoio do técnico Cuca. A despeito das críticas após a recente eliminação diante do Cruzeiro na Copa do Brasil, o treinador palmeirense planeja manter a aposta no ala canhoto.

Escalado como titular contra o Cruzeiro, Egídio não teve uma atuação ruim durante a partida em geral, mas desperdiçou um contra-ataque promissor e, pouco depois, o time mineiro marcou o gol da classificação às semifinais da Copa do Brasil. Ainda assim, o atleta segue como dono da lateral esquerda.

“Estão todos bravos com ele, mas vai jogar e vai jogar bem. Tem que que jogar bem. Para isso, preciso que o torcedor não vaie o Egídio. Pode vaiar no fim do jogo, se não jogar bem. Podem me criticar também. Mas incentivem o Egídio, deem uma chance de recuperação. Se tirar a confiança de todos, nunca vou ter um time”, afirmou.

No final da partida disputada no Mineirão, Egídio trocou de camisa com o cruzeirense Thiago Neves, o que irritou ainda mais os palmeirenses. Nesta sexta-feira, Cuca e o diretor Alexandre Mattos conversaram com o atleta. Durante sua entrevista coletiva, sem ser questionado especificamente sobre o assunto, o treinador citou o gesto do lateral em Belo Horizonte.

“Todo mundo está puto com o Egídio e eu também”, disse Cuca, arrancando risos na sala de imprensa. “Porque ele foi trocar de camisa depois de perder o jogo. Mas isso não é por maldade. Ele é uma pessoa de boa índole. Cada um reage de um jeito. Agora, ele está sentido, talvez até mais do que eu”, afirmou, citando o fatídico contra-ataque desperdiçado.

“Ah, mas o Egídio deu a cavadinha… Foi irresponsável naquela bola, mas foi mal no jogo? Não é o melhor lateral esquerdo que temos com o Zé Roberto e o Juninho lesionados e o Michel Bastos ainda em adaptação na função?”, questionou o treinador.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, com Egídio na condição de titular no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta o Avaí, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca pretende mudar a escalação, montando um time parecido com o que venceu o Sport na Arena Pernambuco.