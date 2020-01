Contratado pelo Palmeiras, Viña se despede do Nacional: “Até logo”

O lateral esquerdo Matias Viña foi anunciado como reforço pelo Palmeiras na tarde desta sexta-feira. Formado nas categorias de base do tradicional Nacional de Montevidéu, o jovem de 22 anos publicou uma mensagem de despedida por meio de seu perfil oficial no Twitter.

“Meu agradecimento a todos os companheiros e funcionários do Nacional e a essa torcida maravilhosa pelos anos vividos. Todos me ajudaram a cumprir meus sonhos de criança: vestir a camisa do Nacional, jogar na seleção juvenil, depois na principal e ser campeão com a camiseta dos meus amores”, escreveu.

Viña chegará a São Paulo para fazer exames médicos e se integrar ao elenco apenas no início da próxima semana, já que deseja participar no sábado do confronto entre Nacional e Liverpool, pela Supercopa Uruguaia, para se despedir do clube em campo.

“Vivi momentos incrivelmente felizes e outros, nem tanto. Mas todos me deixaram ensinamentos e ajudaram a crescer. Este é um até logo”, diz a mensagem publicada por Viña no Twitter, acompanhada por um desenho do atleta erguendo uma taça pelo clube.

O Nacional também usou seu perfil no Twitter para se despedir do jovem contratado pelo Palmeiras e publicou um vídeo especial. “Obrigado por tudo, Matias!”, publicou o clube, com uma lista dos feitos alcançados pelo jovem, entre eles o título do Campeonato Uruguaio de 2019.