Palmeiras anuncia contratação de jovem promessa uruguaia

O Palmeiras enfim oficializou o seu primeiro reforço para 2020. Nesta sexta-feira, o Verdão anunciou a contratação lateral-esquerdo Matias Viña, de 22 anos. O jovem uruguaio é uma revelação do Nacional-URU e da seleção sul-americana, e assina contrato até de cinco anos, até o fim de 2024.

Com uma atuação mais conservadora no mercado, bem diferente em relação às últimas temporadas, o Palmeiras utilizou um trocadilho para anunciar o reforço. “Quem disse que não Viña reforço?”, brincou o clube em suas redes sociais.

No elenco profissional do Nacional desde 2017, Viña despontou na última temporada, quando fez 40 jogos e cinco gols pela equipe de Montevidéu, vencendo o prêmio de melhor jogador do Campeonato Uruguaio.

As boas atuações levaram o lateral para a seleção uruguaia no 2º semestre, após a disputa da Copa América no Brasil. Defendendo seu país, foram seis aparições, todas em amistosos, sendo quatro como titular. O lateral já tinha retrospecto nas seleções de base.

Viña desembarca no Brasil apenas na semana que vem, para realizar exames médicos e começar a treinar com o restante do elenco. Antes, no sábado, o lateral fará sua despedida do Nacional, em duelo válido pela final da Supercopa Uruguaia contra o Liverpool-URU.

📌 Es oficial, @matiasnvs17 acordó su vinculación por 5 años con @Palmeiras tras firmar el contrato en Los Céspedes junto a los presidentes @JoseDecurnex y Mauricio Galiotte#GraciasViña #ExitosMati pic.twitter.com/JbKk0mbDMt — Nacional (@Nacional) January 31, 2020

No começo da temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem escalando Victor Luis como titular da lateral esquerda palmeirense. Diogo Barbosa e o jovem Lucas Esteves, recentemente promovido ao time principal, completam as alternativas do treinador para a posição.