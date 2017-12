Com Lucas Lima, Palmeiras terá os dois melhores armadores do Brasil

O Palmeiras teve o melhor ataque do Campeonato Brasileiro 2017 e, para a próxima temporada, o poder de fogo alviverde promete ser ainda maior. Com a contratação de Lucas Lima, a equipe de Roger Machado terá os dois atletas com mais assistências no país nos últimos três anos: o ex-santista e Dudu.

Desde 2014, Lucas Lima disputou 201 partidas e deu 52 assistências para gol. Os números o colocam como o primeiro no quesito no futebol brasileiro. Já Dudu, o segundo no ranking, deu 44 passes que resultaram em bolas na rede em 209 partidas.

Além disso, Lucas Lima também esteve entre os principais atletas em assistências para finalização nos últimos anos. Em 2014, foi o quinto no quesito, no ano seguinte, o líder, em 2016, foi o nono e voltou a ser o primeiro neste ano.

Já Dudu se transformou neste ano maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, disputado desde 2003. Autor de nove gols na edição de 2017 do torneio nacional, o capitão marcou seis em 2016 e dez em 2015.

Em 2016, Moisés atuou como meia armador do Verdão. Para a próxima temporada, o camisa 10 já afirmou que não escolhe posição e pode atuar em qualquer função do meio-campo palestrino.

Além de Lucas Lima, o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) já foram contratados. O goleiro Weverton (Atlético-PR) pode ser anunciado em breve.

Derrotado pelo Atlético-PR em Curitiba na tarde de domingo, o Palmeiras encerrou o Campeonato Brasileiro com 63 pontos ganhos, nove atrás do campeão Corinthians. Da CBF, como premiação pela performance no torneio nacional, receberá R$ 11,3 milhões.