Com Felipe Melo na zaga, Palmeiras abre disputa por vaga no meio-campo

Sem qualquer contratação para esta temporada, o Palmeiras busca uma nova abordagem para 2020. Nesse clima de reformulação, o técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu Felipe Melo, volante de origem, para a posição de zagueiro. Por conta disso e de saídas importantes, há uma disputa no meio-campo do Verdão.

O substituto natural do camiseta 30 seria Thiago Santos. Contudo, o atleta, que atuou 34 vezes pelo clube paulista em 2019, foi negociado com o FC Dallas, dos Estados Unidos.

Matheus Fernandes, titular nos últimos jogos do Palmeiras na temporada passada, era outro nome cotado para assumir a vaga. O jogador revelado pelo Botafogo, no entanto, recebeu sondagens do Barcelona e deve ser anunciado nos próximos dias.

Frente a isso, a disputa fica entre Ramires, Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Contratado em 2019, o experiente Ramires ainda não engrenou no Palmeiras. O jogador integrou o elenco em junho do ano passado e, por conta das diversas lesões e processos de recondicionamento físico, fez sua primeira atuação apenas em novembro. Em números gerais, foram seis jogos pelo Verdão.

Destaques nas conquistas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil Sub-20, Gabriel Menino e Patrick de Paula também estão no páreo. Aos 19 anos, Gabriel foi bem na sua estreia pelo profissional, nesta quarta-feira, contra o Atlético Nacional. Além da qualidade no passe, o volante mostrou personalidade.

Patrick também estreou pelo Verdão na Copa Flórida. Conhecido pela sua presença no setor ofensivo e boa finalização, o meio-campista de apenas 20 anos foi descrito por Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, como um atleta irreverente e muito técnico.

