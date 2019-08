Com Felipão, Palmeiras já caiu no Pacaembu após 1 a 0 fora de casa

Após ganhar por 1 a 0 em Porto Alegre, o Palmeiras depende de um empate contra o Grêmio no Pacaembu para avançar às semifinais da Copa Libertadores. Na Copa Sul-Americana 2010, também sob o comando de Luiz Felipe Scolari, vantagem idêntica não foi suficiente diante do Goiás, no mesmo estádio.

No primeiro ano da segunda passagem de Felipão, o Palmeiras alcançou as semifinais da Copa Sul-Americana e ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, no Serra Dourada. Com o antigo Palestra Itália já indisponível, o time paulista recebeu o Goiás no Pacaembu e acabou eliminado com um revés por 2 a 1.

Animada pelo retorno do copeiro Felipão, a torcida local lotou o estádio municipal e viu uma eliminação trágica. Ainda no primeiro tempo, Luan chegou a aumentar a vantagem palmeirense, mas Carlos Alberto empatou. Aos 36 da etapa complementar, Ernando virou e determinou a classificação do Goiás.

Após o recente triunfo sobre o Grêmio, o experiente Felipão lembrou que o adversário gaúcho costuma fazer jogos consistentes na condição de visitante e falou com cautela sobre o jogo de volta. Ao comentar a chance de avançar com o empate, ele classificou a vantagem como “quase nenhuma”.

O duelo decisivo entre Palmeiras e Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira. O volante Felipe Melo, expulso em Porto Alegre, é desfalque certo para Felipão e deve ser substituído por Thiago Santos na equipe titular.

Como o jogo contra o Fluminense foi adiado, o Palmeiras não entrará em campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro durante o final de semana. Assim, a equipe alviverde continuará com a rotina de treinamentos sob o comando de Felipão na Academia de Futebol.